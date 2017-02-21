​O savcı azledilmezse…

“Sandıkta ’hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok. Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin" diyebilen savcının görev yaptığı ülkeye hiçbir hukuk devleti suçlu iade etmez. Suçluların iadesi için en öncelikli şart adil yargılamadır. Adil yargılama da ancak hukuk kuralları çerçevesinde yapılabilir. Hukuk devletinde; yasayla suç olduğu tanımlanmayan bir eylemden dolayı, yasayla tanımlanmayan bir cezayla kimse cezalandırılamaz.

Suç yasayla tanımlanmalıdır

Türk Ceza Kanunu Madde 2: Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz…

Türk Ceza Kanunu Madde 271 “…İşlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

Referandumlarda ’hayır’ demenin suç olduğuna dair bir yasa var mı? Yok. Yasayla suç olduğu tanımlanmayan bir eylemin suç olduğunu iddia etmenin cezası 3 yıl hapis. Yasalar açık; korkular karşısında sığınılacak liman olan savcılık kokutma makamı olarak kullanılmış, adil yargılamaya yurt ve dünya çapında gölge düşüren savcıya ibretlik bir ceza verilmeli; azledilmeli.

Ya hukuk ya savcı

Hem hukuku hem de savcıyı kurtaracak bir formül yok, ya savcı ya hukuk korunacaktır. HSYK hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurarak; ‘’Yukarda Allah (cc), Londra ve Berlin’de yargıç var” ifadesinin Ankara için de kullanılmasını sağlayacaktır.

Savcı bunu niçin yapar?

‘Evet’ kampanyasına destek olsun diye yapmış olabilir mi? Olamaz. ‘15 Temmuz’ gecesi her türlü savaş silahlarından korkmayan vatandaş savcıdan korkarak ‘evet’ oyu verir mi? Vermez. Peki, kızarak ‘hayır’ oyu verir mi? Verir. Turgut Özal,1983 seçimlerinde Kenan Evren’in Turgut Sunalp MDP) lehine baskı yapmasına tepki gösterenlerin oylarıyla kazandı. Varsayalım vatandaş korktu ve ‘evet’ oyu verdi. Bu oy ‘milli irade’yi yansıtır mı? CumhurBaşkanı Erdoğan, milli iradeyi yansıtmayan oy mu istedi savcıdan? Hayır. O zaman savcının yaptığı; ‘iç savaş çıkar’ v.s diyenler gibi tertip veya provokasyon değil mi? ‘Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun’ metaforunu hatırlatmıyor mu?

Namazda çalan telefonlardan rahatsız olan imam defalarca uyarmasına ve Allah (cc)’ın huzurunda olduklarını hatırlatmasına rağmen yine telefon çalınca, dayanamayıp cemaate dönerek ‘Bir daha telefon çalsın, o telefonu sahibinin uygun yerine sokacağım’ demiş. Camide telefon sesi kesilmiş. Ancak imam da bir daha namaza gelmemiş. Cemaat merak etmiş ve imama ’Telefonları kapattık. Neden namaz kıldırmıyorsunuz?’ demiş. İmam ‘size imam lazım değil; siz Allah(cc) korkusundan değil; şeyinizin korkusundan telefonu kapattınız’ demiş.

Bu millet korkudan telefonu kapatır, ama korkudan oy vermez.