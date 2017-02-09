O Şirketten Kan Bağışında Örnek Davranış

Merkezi İzmit olan bir şirketin çalışanları, topluma kan bağışı bilincini aşılamak için Türk Kızılay'ı ile görüşerek, her 4 ayda bir gönüllü...

Merkezi İzmit olan bir şirketin çalışanları, topluma kan bağışı bilincini aşılamak için Türk Kızılay'ı ile görüşerek, her 4 ayda bir gönüllü kan bağışçısı olmaya karar verdi.

İnşaat, denizcilik, çevre ve endüstri gibi birçok sektördeki cesur projeleriyle adından söz ettiren ES Group, örnek bir çalışmaya imza attı. Türk Kızılay'ı ile görüşen şirket yönetimi, çalışanların kan bağışında bulunması ve her 4 ayda bir gönüllü kan bağışçısı olması için yetkililerle temasa geçti. Temasların ardından grup yönetimi ve çalışanlar, İzmir'in Aliağa ilçesinde kan bağışı yaptı. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda, yönetim kurulu başkanı Erol Demirbaş da kan verdi. Türk Kızılay'ı da kan bağışı nedeniyle şirkete teşekkür belgesi takdim ederken, şirket yöneticileri kan bağışında süreklilik sağlanacağını belirtti.