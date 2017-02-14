O Takımın Hikayesi Film Oluyor

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'nın başarı hikayesi filme konu oluyor.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'nın başarı hikayesi filme konu oluyor. Vizontele ve G.O.R.A gibi başarılı filmleri yöneten Ömer Faruk Sorak ise filmin uygulayıcı yapımcılığını üstleniyor.

Madde bağımlılığından Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan gençlerin kupa zaferi sinemaya taşınıyor. Gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazılan senaryoda, 7 yıl önce Zeytinburnu'nda kurulan mobil buz pistine zarar veren madde bağımlısı gençlerden oluşturulan takımın Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan başarı hikayesi ele alınacak.

Uygulayıcı yapımcılığını Ömer Faruk Sorak'ın üstleneceği filmin yapımcısı ise Santral Medya olacak. Filmin 2018 yılında vizyona girmesi bekleniyor.