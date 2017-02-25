Oba Lezzeti Sınır Tanımıyor

Beş kıtada yaklaşık 90 ülkeye ihraç edilen Oba Makarna, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 3 basamak birden yükselerek 83'üncü oldu.

Beş kıtada yaklaşık 90 ülkeye ihraç edilen Oba Makarna, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 3 basamak birden yükselerek 83'üncü oldu.

Makarna sektörünün lideri Oba Makarna, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer almaya devam ediyor. Üretiminin yüzde 80'ini yurt dışına ihraç eden Oba, yeni yatırımlarla başta Uzakdoğu olmak üzere pazar alanını genişletmek istiyor. Yarım asırdır Türkiye'nin değişmez lezzeti olan Oba Makarna, bu alandaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Oba Makarna, Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde gerçekleştirilen 13'üncü "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nda 83. sıraya yükselerek, başarı grafiğini sürdürdü. Araştırmada sıralamaya giren şirketler; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla 17 Şubat'ta TheRitz-Carlton'da gerçekleştirilen 13'üncü "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreninde buluştu. Oba Makarna, 2015 yılı verilerinin baz alındığı ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'na cirosal bazdaki performansı ile damga vurdu. 2015 yılında 562 milyon 589 bin TL tutarında ciro rakamına imza atan Oba Makarna, cirosunda gerçekleştirdiği büyüme oranıyla 2014 yılına oranla üç basamak daha yukarıya çıkarak, listede 83. sırada yer aldı.

Makarna sektörünün 50 yıllık öncü markası Oba Makarna, Türk makarna sektöründe yüzde 9 oranında pazar payına sahip. Markalaşma konusunda en başarılı öykülerden birine sahip olan Oba Makarna, sağlıklı ve besin değeri yüksek makarna çeşitleri ile evlerin değişmez konuğu olmaya devam ediyor.