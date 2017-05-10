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Obeziteye karşı PROTOKOL oturdu

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Obeziteye karşı PROTOKOL oturdu
Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde 'Obez Olma Aktif Ol!' Projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi. Salıpazarı protokolü, öğrenciler yürüyüş yaparken oturması dikkatlerden kaçmadı!

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa hazırlanan 'Obez Olma Aktif Ol!' projesi kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Gökçeli Meydanı'nda Sağlıklı yiyecekler stantları oluşturuldu. Şiir, Resim ve Kompozisyon dallarında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay tarafından verildi. Ayrıca İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü'nde yıl içinde en kitap okuyan 4 öğrenciye Belediye Başkanı Halil Akgül tarafından ödüller verildi.

Program içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kız halk oyunları ekibi ve Gökçeli İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterileri sunuldu. Halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce meydana getirilen Araç halkın hizmetine sunuldu. İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce öğrencilere şapka dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenci ve misafirlere proje logolu tişörtler dağıtıldı. Program sonrasında misafirler sağlıklı yiyecek stantlarını gezildikten sonra yürüyüş yapılarak program sona erdi.

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