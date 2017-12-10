Obradovic: “Büyük Enerji Göstermemiz Gereken Bir Maçtı”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, iki gün önce THY Euroleague'de Barcelona ile çok geç saatte bir karşılaşma oynadıklarını belirterek,...

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, iki gün önce THY Euroleague'de Barcelona ile çok geç saatte bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Bundan dolayı büyük enerji göstermemiz gerekiyordu. Takım da çok güzel reaksiyon gösterdi. Maçın büyük bir bölümünde güzel ve agresif oynadık" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-72 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Barcelona'da çok geç saate oynadığımız bir maçtan sonra sabah 7'de geldik. Büyük enerji göstermemiz gerekiyordu. Takım da çok güzel reaksiyon gösterdi. Maçın büyük bir bölümünde güzel ve agresif oynadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Mantıklı bir şekilde süreyi bütün oyunculara paylaştırmaya çalıştım ve bazı oyuncular bunu iyi kullandı. Taraftarlarımızı bugün olduğu gibi perşembe günkü Zalgiris Kaunas maçına da bekliyoruz" diye konuştu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Melli ise kazanmaları gereken bir maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.