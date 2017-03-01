  • BIST 89.158
  • Altın 145,919
  • Dolar 3,6532
  • Euro 3,8437
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 18 °C

Obradovic: "İyi Oynayan Bir Takıma Karşı Oynayacağız"

» »
Obradovic: "İyi Oynayan Bir Takıma Karşı Oynayacağız"
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obdradovic, "Zalgiris Kaunas, taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyor. İyi basketbol...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obdradovic, "Zalgiris Kaunas, taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyor. İyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

THY Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Başantrenör Obradovic, karşılaşma öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin agresif basketbol oynayan bir ekip olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok agresif basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyorlar. Genç ve tecrübeli birçok kaliteli oyuncuya sahip, iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her mücadelede olduğu gibi bu maçı da kazanabilmek için çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtmek isterim ki rakibimiz çok agresif bir basketbol oynuyor" dedi.

"Tüm gücümüzle kazanmaya çalışacağız"

Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Nikola Kalinic ise, zorlu deplasman öncesinde kazanmak istediklerini ifade etti. Kalinic, Zalgiris Kaunas'ın çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Bu sezon Sarunas Jasikevicius yönetiminde harika oynuyorlar. Çok sert bir takım ve bunu İstanbul'daki maçta da görmüştük. Oldukça fiziksel oynuyorlar ve bence mücadelenin kilit noktası da bu olacak. Onların sertliğine ve fiziksel mücadelesine cevap verebilmek bizim için önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımız dışında tüm gücümüzle parkeye çıkacak ve kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batalla: “Gitmek İstediğim Yer Başladığım Yer Olacak”01 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Fuat Çapa: "Alınacak Daha 36 Puan Var"01 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Quaresma: "Fenerbahçe Asla"01 Mart 2017 Çarşamba 14:24
  • İpekoğlu: “Play-off Şansımız Devam Ediyor”01 Mart 2017 Çarşamba 14:24
  • Barisic: "Deplasman Karnemiz Kötü, Şansızlığımızı Kırmak İstiyoruz"01 Mart 2017 Çarşamba 14:08
  • Birol Parlak’a Doğum Günü Sürprizi01 Mart 2017 Çarşamba 13:58
  • Ptt Kadınlar Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Fenerbahçe, Kayserispor Deplasmanında Avantaj Peşinde01 Mart 2017 Çarşamba 13:43
  • Kanseri Yendi, Takımına Döndü01 Mart 2017 Çarşamba 13:38
  • Anthony Bennett: "Obradovic Avrupa’nın En İyilerinden"01 Mart 2017 Çarşamba 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti