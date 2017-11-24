Obradovic: "Önemli Bir Galibiyet"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç boyunca rakibe karşı her zaman varlık gösterdiklerini dile getirerek, "Onların savunmasını çok...

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç boyunca rakibe karşı her zaman varlık gösterdiklerini dile getirerek, "Onların savunmasını çok iyi okumadık ve çok fazla top kaybı yaptık. Ancak maç boyunca varlığımızı her zaman gösterdik. Sonuç olarak önemli bir galibiyet" dedi.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 9. haftasında sahasında Khimki Moscow'u 71-67 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. İkinci yarı genel olarak daha iyiydik. Ancak onların savunmasını çok iyi okumadık ve çok fazla top kaybı yaptık. Şimdi önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Sonuç olarak önemli bir galibiyet. Maç boyunca varlığımızı her zaman gösterdik" diye konuştu.