Öcal: “Hazır Ofisler Yüzde 50 Daha Tasarruflu”

Habita Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti.

Habita Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti.

Yeni kurulan işletmeler ve girişimciler için ortak çalışma alanları ve hazır ofis çözümleri sunan Habita'nın Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti. Sıfırdan ofis kurma işleminin stresli ve yüksek maliyetli olduğunu belirten Öcal, hazır ofislerin hem pratik hem de uygun fiyatlı bir çözüm olduğunu belirterek "Şirket kurulumu için adres göstermek ya da fiziksel olarak verimli çalışmak için ofislere ihtiyaç duyuluyor. Fakat işyeri kirası, depozito, ofis mobilyaları, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik giderleri gibi masraflar göz önüne alındığında sıfırdan bir ofis kurmak oldukça stresli ve yüksek maliyetli bir çözüm. Hazır ofisler bu konuda firma sahipleri için oldukça pratik ve uygun fiyatlı bir tercih. Ofis mobilyalarının, elektrik ve internet alt yapı hizmetlerinin, ayrıca karşılama ve sekreterlik hizmetlerinin hazır olarak yer aldığı hazır ofisler, tüm masraflar göz önüne alındığından yüzde 50 daha tasarruflu oluyor" dedi.

"Homeoffice yerine yeni trend paylaşımlı ofis"

Homeoffice olarak çalışanların da paylaşımlı ofisleri tercih etmeye başladığını dile getiren Habita Kurucu Ortağı Öcal, "Homeoffice çalışanlar arasında çalışmalarına konsantre olamama bilinen bir sorun. Paylaşımlı ofisler modern tasarımı ve konforuyla olarak ev rahatlığını içinde barındırırken işe odaklanma konusunda ise avantaj sağlıyor. Bu sebepler daha önce homeoffice şeklinde çalışanlar mevcut fırsatları gördükten sonra tercihlerini paylaşımlı ofislerden yana kullanıyorlar" şekline konuştu.

"Ortak çalışma alanları yeni iş fırsatları doğuruyor"

Habita kurucu ortakları arasında yer alan Burak Özyurt ise ortak çalışma alanlarının yeni iş fırsatları sağladığını şu ifade etti. Özyurt,"Habita olarak hazır ofislerin yanı sıra sanal ofis ve paylaşımlı ofis hizmetleri sunuyoruz. Çeşitli sektörlerden birçok firmanın ve serbest zamanlı çalışanın birbirine komşu olması mevcut firmalar arasında iş ortaklıkları ve yeni iş fırsatları da doğuruyor. Üyelerimizin çoğu birbiri ile işbirliği halinde. Hatta geçtiğimiz aylarda üye firmalarımız arasında birleşme kararı alanlar bile oldu" diye konuştu.