Oda başkanlarından Mobilya Fuarı'na davet

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, ESOB Başkanı Güler ve Mobilyacı İş Adamları Başkanı Malkoç, bu yıl ikinci kez kapılarını açacak olan Samsun Mobilya Dekorasyon 2017 Fuarı'nın bölge ekonomisine ve ihracatına ivme kazandıracağını söylediler

Tüm Fuarcılık Yapım (TÜYAP) A.Ş. tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İçmimarlar Odası Samsun İl Temsilciliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği, ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan, Samsun Mobilya Dekorasyon-2017, 2.Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 7- 12 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

MURZİOĞLU: “MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, fuarın, Samsun’un mobilya üretim ve ihracatını arttırmak için önemli bir platform olduğunu belirtti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Oda olarak, mobilya sektörüne büyük önem veriyoruz. Bu sağlamda Ur-Ge çalışması yaptığımız sektörlerden biri de mobilya sektörüdür. Oda olarak, sürekli mobilyacılarımıza yönelik fuarlar ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmekteyiz. Amacımız, Samsun mobilya sektörünü ülkemizde ve dünyada söz sahibi yapmaktır. Bu yöndeki adımlar devam etmektedir, Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz mobilya fuarı da, hedeflerimize önemli katkı sağlamaktadır. Samsun 2. Mobilya Dekorasyon Fuarı, stant açan üretici firmalar ile bayilik, ürün tedariği, iş bağlantıları ve toplu mal alımı yapmayı hedefleyen, profesyonel yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçileri buluşturarak, bölge ekonomisine ve ihracatına bu yıl da ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Toptan alım yapacak Anadolu’daki tüm firma ve kuruluşları fuara davet ediyoruz. İnşallah düzenlenecek fuarımızda istediğimiz hedefe ulaşacağız” dedi.

GÜLER: “MOBİLYA ÜRETİCİSİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ise, mobilya üreticisi esnafın fuarda büyük fırsatlar yakalayacağına inandığını söyledi. Mobilya üretiminin Samsun için en eski ve çok önemli sektör olduğuna vurgu yapan Güler, “Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 778 üyesi bulunmaktadır. Mobilya üretimi Samsun için en eski ve çok önemli bir sektördür. El imalatı ve özel tasarım ürünler üretilmektedir. Geçtiğimiz yıl 30 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan, en özel üretimleriyle fuarda yer alan mobilya imalatçıları ve sektör ile ülke genelinden ve yurt dışından gelen özellikle profesyonel ziyaretçileri buluşturan fuarın, bu yıl ikincisi düzenlenmektedir. Ve her geçen gün daha da büyümektedir. Ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün bölgedeki bu en büyük buluşması, çağdaş ve özgün tasarımların, yeni teknolojilerin ilgililere tanıtmayı ve 40 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Tüm esnafımızla beraber, mimar, içmimar proje ofisleri, tasarımcılar, müteahhitler, özel ve kamuya ait diğer sektörel meslek grupları, Samsun 2. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nda düzenlenecek toplantı, seminer ve konferanslarla bir araya gelerek, üretici firmalar ile önemli ticari bağlantılar kurmaları hedeflenmektedir” diye konuştu.

MALKOÇ: “BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLAR SERGİLENECEK”

Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Malkoç, Samsunlu mobilya üreticilerinin düzenlenecek fuarda Karadeniz’den dünyaya açılacağını kaydederek, “Ziyaretçiler, birbirinden şık tasarımları bu fuarda bulabilecek. Samsun 2. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, toptan alım yapacak mobilya mağazaları, konaklama ve ağırlama sektörü ve kamu kuruluşları başta olmak üzere bölge halkına da hitap edecektir. Ziyaretçiler ev dekorasyonu ve mobilyada 2017 trendlerini inceleyerek, özel kampanyalardan faydalanma imkânı bulabilecek. Sergilenen ürünler ofis, okul, tesis, restoran, kafe, devlet kurumları ve diğer işletmeler gibi mobilya ve dekorasyonunu yenileyecek tüm kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ziyaretçilerin özgün tasarımları ve farklı çizgileri doğrudan üretici firmalardan bulabileceği, en şık tasarımların birbiriyle yarıştığı nitelikli bir fuar olacaktır” diye ifade etti.

7- 12 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Samsun Mobilya Dekorasyon-2017 Fuarı'nda Ev mobilyaları ( Yemek Odaları Yatak Odaları Oturma Grupları Modüler Mobilyalar Banyo ve Mutfak Dolapları Bebek, Çocuk, Genç Odaları, Çekyatlar, Kanepeler ), Dekorasyon Firmaları, Duvar Kağıtları, Ev Tekstili, Perdeler, Yatak Baza Çeşitleri, Zemin Döşemeleri, Bahçe Mobilyaları, Antikalar, Mimari Proje Ofisleri yer alacak.