Oda Başkanlarından Müdür Akdaş’a Ziyaret

Van'daki bazı esnaf odaları başkanları, Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş'ı ziyaret etti.

Van'daki bazı esnaf odaları başkanları, Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş'ı ziyaret etti.

Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı İdris Karael, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Marangozlar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya ve Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş'ı ziyaret etti. Gündemle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette, oda başkanları işletmelerde mesleki eğitim gören çırak öğrencilere işverenin ödemek zorunda olduğu ücrete yapılacak olan devlet katkısı konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş, işverenin çırağa ödemek zorunda olduğu asgari ücretin en az üçte biri olan tutarın üçte ikisini devletin karşılayacağını belirterek, bunun esnafın mali yükünü oldukça azaltacağını ve daha fazla çırak istihdam etmeye teşvik edeceğini söyledi. Akdaş, "Yapılan bu düzenlemeyle merkezimize rağbet arttığı gibi öğrenci kayıtlarında da çok büyük artış oldu. Tüm çırakların eğitimleri süresince iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları ile genel sağlık sigortaları yapılarak, yine bunların primleri de devlet tarafından karşılanıyor" dedi.

Oda başkanları ise, esnafa getirilen bu teşvik desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, bu düzenlemenin daha fazla çırak çalıştırabilmelerinin yolunu açacağını ve böylece gençlerin mesleğe yöneleceklerini ifade ettiler.