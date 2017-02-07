  • BIST 87.477
  • Altın 148,104
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

'Oda ve Borsa' arasındaki kavga büyüyor

»
'Oda ve Borsa' arasındaki kavga büyüyor
GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Borsanın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz” dedi.

Giresun Ziraat Odası ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanları'nın, Giresun Ticaret Borsası'nın müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak, fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istedikleri iddiasına Giresun Ticaret Borsası sert tepki gösterdi. GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Borsanın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz” dedi. 

Başkan Yanıkoğlu, "Fındığımızı emekleriyle yoğuran üreticimizin yegâne kuruluşu olan Ziraat Odalarımızın, Kurumumuzu hedef alan hangi maksada hizmet ettiğini anlamakta zorluk çektiğimiz yanlış tavırlı beyanatlarını üzülerek kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız. Fındığın fiyatını düşürmeye matuf bir takım söylemlerle itham edilmemizin kabul edilemez bir tavır olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Yanıkoğlu, "Sürdürülebilir bir fındık politikası için kavgadan çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serbest elektrik tüketicisine her şirketten 'promosyon'06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • TESK: 'Vergi' indirimi piyasaya can verecek05 Şubat 2017 Pazar 20:27
  • Amasya Turizm Fuarı'nda05 Şubat 2017 Pazar 18:27
  • Ordu ve Giresun her alanda 'kardeş şehir'04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Nohutta yaşanan kriz leblebi üretimini vurdu04 Şubat 2017 Cumartesi 07:45
  • Hedef '1 milyon' istihdam04 Şubat 2017 Cumartesi 06:47
  • 2017'de 'vergi artışı' yok03 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • 180 Türk firması dünya arenasında03 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Çorum'un tanıtımda 'sınıfta kalıyoruz'03 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • TESK'ten esnafa 'vergi rehberi'02 Şubat 2017 Perşembe 18:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti