'Oda ve Borsa' arasındaki kavga büyüyor

GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Borsanın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz” dedi.

Giresun Ziraat Odası ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanları'nın, Giresun Ticaret Borsası'nın müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak, fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istedikleri iddiasına Giresun Ticaret Borsası sert tepki gösterdi. GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Borsanın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Yanıkoğlu, "Fındığımızı emekleriyle yoğuran üreticimizin yegâne kuruluşu olan Ziraat Odalarımızın, Kurumumuzu hedef alan hangi maksada hizmet ettiğini anlamakta zorluk çektiğimiz yanlış tavırlı beyanatlarını üzülerek kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız. Fındığın fiyatını düşürmeye matuf bir takım söylemlerle itham edilmemizin kabul edilemez bir tavır olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Yanıkoğlu, "Sürdürülebilir bir fındık politikası için kavgadan çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var" dedi.