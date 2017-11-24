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Oda Ve Borsalara, Kalitesi Sistemi Eğitimi

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Oda Ve Borsalara, Kalitesi Sistemi Eğitimi
Samsun'da, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 11 ilden 20 oda ve borsaya yönelik "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi...

Samsun'da, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 11 ilden 20 oda ve borsaya yönelik "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi" düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğinde, düzenlenen, "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi"ne Samsun'un yanı sıra, Giresun, Kırklareli, Bilecik, Çorum, Yozgat, Gaziantep, Rize, Tokat, Hakkari ve Kayseri illerinden 20 farklı oda ve borsa temsilcisi katıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, Türk Loydu İktisadi İşletmesi Eğitmeni Serkan Şahin tarafından ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından ise katılımcılara, iç tetkik konularının ne olduğu, nelere bakılması gerektiği ve bir iç tetkikçinin özelliklerinin ne olduğu anlatıldı. Eğitimde, örnek vakalar üzerinden analizler yapılarak bir iç tetkikçinin bakış açısının, davranışlarının nasıl olması gerektiği, iç tetkik raporunun hazırlanması sürecinde hazırlığın nasıl yapılması gerektiği gibi önemli konular üzerinden duruldu. Eğitimin sonunda, eğitimin konularını içeren sınav gerçekleştirilirken, başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.

Amaç en üst düzey kalite

Düzenlenen eğitim çalışmasının önemine değinen Samsun TSO Genel Sekreteri Süleyman Karabük, "Türk oda ve borsa sisteminin; oda ve borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, sistemin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesinin sağlanması suretiyle Avrupa oda/borsa sistemine uyum amacıyla akreditasyon sistemi kurulmuştur.

2001 yılından beri yürütülen çalışmalar kapsamında uzun bir yol kat edilmiştir. Bu dönem içinde; 12 dönemde toplam 250 oda ve borsa ve iki şube akredite edilmiştir. Bugün artık 13'üncü dönem oda ve borsalarımız sisteme dahil edilmiş ve çalışmalarına devam etmektedirler. Sisteme dahil edilen oda ve borsalar için geniş kapsamlı bir eğitim programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda TOBB ve Odamız işbirliğinde 13. dönem oda/borsalar için hazırlanan eğitim programının bir parçası olarak da oldukça verimli ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi" dedi.

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