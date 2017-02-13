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Ödemiş Esnaf Kefalet’te Usluca Güven Tazeledi

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Ödemiş Esnaf Kefalet’te Usluca Güven Tazeledi
Ödemiş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulu yapılırken, mevcut başkan Turgut Usluca yeniden başkan seçilerek güven...

Ödemiş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulu yapılırken, mevcut başkan Turgut Usluca yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Ödemiş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Salahaddin Hünü'nün yanı sıra, çevredeki çeşitli ilçelerden kooperatif başkanları, meslek odalarının başkanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle kabul edilirken, kooperatifin 2017 yılı bütçesinin 1 milyon 246 bin lira olarak belirlendi. Yapılan 59. genel kurulda, mevcut başkan Turgut Usluca yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 4 yıllığına yeniden seçilen Usluca, tek liste ile gidilen genel kurulda üçüncü kez başkanlığa seçilmiş oldu.

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