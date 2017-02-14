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Ödemiş’in O Mahallesinde Kötü Koku Ve Çamura Kanallı Çözüm

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Ödemiş’in O Mahallesinde Kötü Koku Ve Çamura Kanallı Çözüm
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Ertuğrul Mahallesinde, tahliye kanalı çalışmaları devam ederken, iki ay önce başlayan çalışmaların çamur ve kötü kokunun...

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Ertuğrul Mahallesinde, tahliye kanalı çalışmaları devam ederken, iki ay önce başlayan çalışmaların çamur ve kötü kokunun da önüne geçmesi bekleniyor.

Yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan Ödemiş ilçesindeki Ertuğrul Mahallesinde, tahliye kanalı çalışmaları aralıksız sürüyor. Mahalle Muhtarı Fethi Ceylan, çalışmaların bitmesi ile meydanın çamur ve kokudan kurtulacağını ifade etti. DSİ tarafından güney yönüne doğru 3 kilometrelik tahliye kanalı yapıldığını anlatan Ceylan, proje içinde kanalizasyon borusu döşeme işinin de bulunduğunu söyledi.

Kanal yapımı ile ilgili bilgi veren Ceylan şunları söyledi:

"Köyümüzün Kuzey bölümünde Kışla ve Kurucuova tepelerinden gelen sular yıllardır birikinti oluşturuyor ve tahliyesi sorun oluşturuyordu. Kışın yağan yağmurlar sonucunda da zor anlar yaşıyorduk. Durumu DSİ'ye bildirdik. Geldiler ve inceleme yaptılar. İnceleme sonucunda köyümüzün ortasından geçen bu kanalın yapılmasına karar verildi. Kanalın uzunluğu 3 kilometre. Genişliği 2 buçuk metre, derinliği de 1 metre 75 santimetre. Projenin bitmesi durumunda gelecek yıl köy çevresinde su baskını ve birikintisinin oluşmamasını bekliyoruz. Projenin içinde artık kullanılmaz duruma gelen kanalizasyon sisteminin de yenilenmesi yer alıyor. Her iki çalışma bittikten sonra köy içinde peyzaj çalışmaları yapıp köyümüzü daha yaşanılır bir hale getireceğiz."

Ödemiş’in O Mahallesinde Kötü Koku Ve Çamura Kanallı Çözüm

Ödemiş’in O Mahallesinde Kötü Koku Ve Çamura Kanallı Çözüm

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