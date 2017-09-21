Ödemiş’te 13 Büyükbaş Hayvan Çalındı

Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir hayvan damına giren hırsızlar, içeride bulunan 13 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir hayvan damına giren hırsızlar, içeride bulunan 13 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Dün gece meydana gelen olayda, G.S. isimli vatandaşa ait hayvan damında bulunan 13 adet alaca renkli 3-7 aylık büyükbaş hayvan çalındı. Durumun Jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler burada inceleme yaptılar. Gece yarısı çalındığı tespit edilen hayvanların bulunduğu yerde güvenlik kamera sistemi olmadığı ve bekçinin de bulunmadığı tespit edildi. Jandarma, gece karayollarından geçen araçların tespit edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İlçe jandarma Komutanlığı, hayvancılığın yaygın olduğu Ödemiş'te bu tür olaylara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda Jandarma bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şüpheli durumlarda jandarma 156'ya ihbarda bulunulması konusunda uyarı yaptı.