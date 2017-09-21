  • BIST 105.324
  • Altın 146,596
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Ödemiş’te 13 Büyükbaş Hayvan Çalındı

» »
Ödemiş’te 13 Büyükbaş Hayvan Çalındı
Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir hayvan damına giren hırsızlar, içeride bulunan 13 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Ödemiş'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir hayvan damına giren hırsızlar, içeride bulunan 13 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Dün gece meydana gelen olayda, G.S. isimli vatandaşa ait hayvan damında bulunan 13 adet alaca renkli 3-7 aylık büyükbaş hayvan çalındı. Durumun Jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler burada inceleme yaptılar. Gece yarısı çalındığı tespit edilen hayvanların bulunduğu yerde güvenlik kamera sistemi olmadığı ve bekçinin de bulunmadığı tespit edildi. Jandarma, gece karayollarından geçen araçların tespit edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İlçe jandarma Komutanlığı, hayvancılığın yaygın olduğu Ödemiş'te bu tür olaylara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda Jandarma bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şüpheli durumlarda jandarma 156'ya ihbarda bulunulması konusunda uyarı yaptı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Polis Memuru Kapısı İçeriden Kilitlenen Evde Yanarak Can Verdi21 Eylül 2017 Perşembe 02:28
  • Karabük’te Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı21 Eylül 2017 Perşembe 01:33
  • İki Arkadaş Aynı Motosiklette Can Verdi21 Eylül 2017 Perşembe 01:33
  • Ölüm Kavşağında Yine Kaza21 Eylül 2017 Perşembe 01:33
  • Metro İstasyonunun Yakınında Yangın Çıktı, Seferler Durduruldu21 Eylül 2017 Perşembe 00:38
  • Sahte Altın Dolandırıcıları Suçüstü Yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 00:38
  • Sakarya’da 72 Kilogram Eroin Ele Geçirildi21 Eylül 2017 Perşembe 00:03
  • Vali Çeber: “Yangına Müdahale Sürüyor, Yerleşim Yerleri Anlamında Sıkıntı Yok”21 Eylül 2017 Perşembe 00:03
  • Adana’da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı20 Eylül 2017 Çarşamba 23:58
  • Maria Kasırgası Porto Riko’yu Yıktı20 Eylül 2017 Çarşamba 23:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti