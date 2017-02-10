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Ödemiş’te Balkan Rüzgarı

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Ödemiş’te Balkan Rüzgarı
Balkan Türkülerinin sevilen sanatçısı Arif Şentürk, Ödemiş ilçesinde katıldığı şenlikte Balkan rüzgarı estirdi.

Balkan Türkülerinin sevilen sanatçısı Arif Şentürk, Ödemiş ilçesinde katıldığı şenlikte Balkan rüzgarı estirdi. Ege Türkülerini de seslendiren Şentürk, davetlilere müzik ziyafeti verdi.

Ödemiş Balkan Göçmenleri Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Belediye Nikah Salonunda bu yıl 2.'si düzenlenen şenliğe, İzmir ve çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu. Şenliğe, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Nazar Dönmez, AK Parti İzmir Teşkilatı yöneticileri, İzmir ve çevredeki balkan dernekleri ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Ödemiş Balkan Göçmenleri Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Satılmış, konser öncesi yaptığı konuşmada, Ödemiş'te yaşayan çok sayıda Balkan göçmeni olduğunu belirterek, şenliğin amacının, Balkan kültürünü anımsatmak ve birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından konsere geçildi. Şenliğe katılan vatandaşlar, Ödemiş ve İzmir'den gelen halk oyunları ekiplerinin kıvrak ezgileri eşliğinde eğlendi. Balkan Türkülerinin sevilen sanatçısı Arif Şentürk, seslendirdiği parçalarla Balkan rüzgarı estirdi. Ege Türkülerini de seslendiren Şentürk, davetlilere müzik ziyafeti verdi.

Ödemiş’te Balkan Rüzgarı

Ödemiş’te Balkan Rüzgarı

Ödemiş’te Balkan Rüzgarı

Ödemiş’te Balkan Rüzgarı

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