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Ödemiş’te Edebiyat Günleri

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Ödemiş’te Edebiyat Günleri
Türk edebiyatının iki önemli kadın yazarı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık günü, Ödemişli edebiyat dostları ile buluştu.

Türk edebiyatının iki önemli kadın yazarı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık günü, Ödemişli edebiyat dostları ile buluştu.

Türk edebiyatının önemli romancılarından Latife Tekin ile Kıbrıslı şair Neşe Yaşin, Ödemiş Sanat Etkinlikleri Merkezi (ÖSEM) tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. Fizik profesörü Gediz Akdeniz'in moderatörlüğünde yapılan panel, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Panelin ilk konuşmacısı Neşe Yaşin, babası Özker Yaşin ile kendisinden bir yaş büyük erkek kardeşi Mehmet Yaşin'in de Kıbrıs'ta tanınmış şairler arasında olduğunu belirterek, edebiyatın "unutma" ve "hatırlatma" gibi görevlerinin bulunduğunu söyledi. İllegal ve resmi belleğin insanı zorlayan bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Yaşin, babasının milliyetçi bir düşünce yapısına sahip olduğunu fakat kendisinin olaylara babası gibi bakmadığını anlatarak, resmi belleği önemsemediğini ve karşı taraf ile empati yapabildiğini ifade etti.

Fizik Profesörü Gediz Akdeniz de edebiyatın kaos ve simülasyonla bağlantısının bulunduğunu belirterek, romancıların eserlerini her zaman kaos teorisine bağladıklarını söyledi. Romancı Latife Tekin de her yeni romanını, öncekini unutarak yazdığını ve romanlarının birbirini tekrar etmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 3 saat süren söyleşinin ardından salonu dolduran izleyiciler de konuklara çeşitli sorular sordu.

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