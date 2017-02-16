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Odü’de Yemekhane Kapasitesi Arttı

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Odü’de Yemekhane Kapasitesi Arttı
Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ziraat Fakültesi yanında yer alan yemekhane öğrencilerin kullanımına açıldı.

Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ziraat Fakültesi yanında yer alan yemekhane öğrencilerin kullanımına açıldı.

Önceden akademik ve idari personele hizmet veren Ziraat Fakültesi binası yanında yer alan yemekhane, sayısı her geçen yıl artan öğrencilerin daha iyi koşullarda hizmet almasını sağlamak için yeniden düzenlendi. 300 kişilik kapasitesi bulunan yemekhane Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yer alan öğrenci yemekhanesi ile birlikte faaliyet sürdürecek. Bu hizmetle birlikte Cumhuriyet Yerleşkesinde toplamda 600 öğrenciye aynı anda yemek servisi yapılabilme imkanı sağlandı. Bununla birlikte her iki öğrenci yemekhanesinde de ikinci öğretim öğrencileri için akşam saatlerinde yemek servisi yapılacak.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Cumhuriyet Kampüsünde 8 büyük fakülte ve 1 yüksekokulun mevcut olduğunu ve öğrenci sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti. Cumhuriyet yerleşkesindeki fakülteler ve yüksekokullarda 5 bin 500'dan fazla öğrenci, enstitüler bünyesinde ise bin 400 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu belirten Yarılgaç, "Buna bağlı olarak da ana kampüs içerisinde ve diğer birimlerimizde ihtiyaçlar zamanla çoğalmaktadır. Bu amaçla Ünye ve İkizce'deki yerleşkelerimizde bulunan akademik, idari personel ve öğrenci yemekhanelerinde tadilat çalışmalarımızı çok kısa sürede tamamladık. Son olarak da Cumhuriyet Yerleşkemiz içerisinde öğrencilerimizin kullanması için 300 kişi kapasiteli ikinci bir yemekhane daha öğrencilerimize tahsis ettik. Düşünmek ve söylemek kolaydır fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek çok güçtür. Bizler, bu felsefeyle hareket ederek tüm yerleşkelerimizdeki yeni ihtiyaçlara yönelik problemleri hızlıca çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Odü’de Yemekhane Kapasitesi Arttı

Odü’de Yemekhane Kapasitesi Arttı

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