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Odun Toplamaya Giden Şahıs Öldürüldü

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Odun Toplamaya Giden Şahıs Öldürüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde bir kişi ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde bir kişi ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Yaylagünü Köyü'nde ormanlık alanda odun toplamaya giden Rıza Örük'ten (58) haber alınamaması üzerine yakınları aramaya çıktı. Ormanlık alanda yapılan aramada Rıza Örük'ün ateşli silahla vurularak öldürülmüş haldeki cesedi bulundu. Örük'ün cenazesi, Ovacık Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın faili veya faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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