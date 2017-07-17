Odunluk Yangını Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 21186 Sokak içerisinde bulunan İbrahim Polat'a ait ikametin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangıbnı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangında odunlukta bulunan 1 adet engelli aracı, 1 adet odun kesme makinesi ve odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.