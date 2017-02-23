Odunlukta Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Harran ilçesine bağlı Güzeller Mahallesinde Mehmet A.'ya ait bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen hane sahibi Mehmet A., yangını söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederek çıkma nedeninin araştırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.