Odunlukta Çıkan Yangın Korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Hürriyet mahallesinde Mehmet Yeşil'e ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan ev sahiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.