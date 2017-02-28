Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt Seyitgazi İlçesinde

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Seyitgazi ilçesine ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Seyitgazi ilçesine ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kurt'a, Seyitgazi ziyaretinde CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar ve CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Hüseyin Çoban eşlik etti. Seyitgazili vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, Seyitgazi ilçesini gezdi. İlçede bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Kurt, esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ve yeni anayasa ile ilgili görüşlerini esnaf ve vatandaşa anlatan Başkan Kurt, "Yapılacak referandumun sonucunun hepimizde hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.