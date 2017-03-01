Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 Yılı Mart Ayı Toplantısı

Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı mart ayı olağan meclis toplantısı 5'inci birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı mart ayı olağan meclis toplantısı 5'inci birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt izinli olduğu için meclis toplantısına Meclis Başkanvekili Aydın Ünlüce başkanlık yaptı. 4 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında görüşülen maddelerin hepsi ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 3 Mart 2017 Cuma günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.