Odunpazarı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddet İmasaya Yatırdı

Odunpazarı Belediyesi, "Birleşeceğiz, Şiddete Son Vereceğiz" başlığıyla düzenlediği panelde kadına yönelik şiddeti masaya yatırdı.

Odunpazarı Belediyesi, "Birleşeceğiz, Şiddete Son Vereceğiz" başlığıyla düzenlediği panelde kadına yönelik şiddeti masaya yatırdı.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde (YKSM) "Birleşeceğiz, Şiddete Son Vereceğiz" başlıklı bir panel düzenledi. Sosyolog Dr. Hatice Yeşildal, Av. Hülya Gülbahar ve Av. Pınar Çelik Arpacı'nın konuşmacı katıldığı "Birleşeceğiz, Şiddete Son Vereceğiz" panelinde kadına yönelik şiddet toplumsal ve hukuki açıdan masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülten Seber'in yaptığı panele Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, meclis üyeleri başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediyede çalışan kadın personeller ile çok sayıda kadın katıldı. Panel'de konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Başkan Kurt, "Umarım bugün bu şiddetin derinlerine inerek, nedenlerini öğreniriz. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak kadına yönelik şiddette bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ben bu şiddeti kınıyorum. Yetişme ve yaşam tarzından kaynaklı bazı gerçekleri hepimizin bilinmesi gerekiyor. Bunu değiştirmediğimiz sürece de devam edecek diye korkuyorum" dedi.

Kadınların şiddete uğradığında hukuki olarak neler yapabileceğini anlatan Av. Pınar Çelik Arpacı, paneli dinlemeye gelen kadınları şiddete maruz kaldıklarında nereye başvurabilecekleri ve taleplerinin ne olması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Arpacı, kadın mücadelesi sonucunda kazanılmış hakların kullanılmasının önemini vurguladı.

Toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki bağa değinen Sosyolog Dr. Hatice Yeşildal, erkek şiddetinin kaynağının ataerkil toplum yapısı ile erkeklerin güç ve kontrol isteği olduğunu ifade etti. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddet konusuna değinen Yeşildal, şiddetin kadın dayanışması ve mücadelesi ile önlenebileceğini vurguladı.

Av. Hülya Gülbahar ise kadın mücadelesi ve dayanışması sonucunda elde edilen kazanımların yaşamsal önem taşıdığını vurguladı. Uzun ve zorlu mücadeleler ile elde edilen bu haklardan taviz verilemeyeceğinin altını çizen Gülbahar, bunun için de siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kadınların el ele vermesi gerektiğini vurguladı.Gülbahar, "Onlarca yıllık mücadelemiz gösterdi ki ortak sorunlarda parti üstü mücadele verdiğimizde her zaman biz kazandık. Şimdi de kadının nafaka hakkına, miras hakkına, ev içi emeğine el koymaya yönelik girişimler var. Kendi hayatımız, kızlarımızın hayatı, hatta Türkiye'nin geleceği için bizi bölmelerine izin vermemeli, siyasi parti ayrımı yapmaksızın; tüm kadınlar el ele haklarımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.