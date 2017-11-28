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Odunpazarı Belediyesi’nde Fotoğraf Atölyesi Başladı

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Odunpazarı Belediyesi’nde Fotoğraf Atölyesi Başladı
Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi açan Odunpazarı Belediyesi, şimdi de fotoğraf meraklıları için fotoğraf atölyesi...

Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi açan Odunpazarı Belediyesi, şimdi de fotoğraf meraklıları için fotoğraf atölyesi açtı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen fotoğraf atölyesi, 6 hafta sürecek. 2 gurupta yürütülen atölye çalışmalarını Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur yürütüyor. Fotoğraf atölyesinde, fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf sanatı, müzecilik, fotoğraf sanatının teknik konuları işlenecek. Atölyenin kontenjanla sınırlı olduğunu vurgulayan yetkililer, ikinci dönem kayıtlarının kısa bir süre içinde başlayacağını söyledi. Fotoğraf atölyesinin ikinci dönemine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0222 221 71 10 no'lu telefonunu arayarak ya ada Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nden bilgi alabilirler.

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