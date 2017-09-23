Odunpazarı Belediyesi’nden 10 Muharrem İftar Yemeği

Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı'nın 10 Muharrem iftar yemeği düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı'nın 10 Muharrem iftar yemeği düzenledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen 10 Muharrem iftar yemeğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İsmail Kılıç, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamer Ali Durur ve davetliler katıldı.

İftar yemeğinde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, onlarla sohbet ederek birliktelik mesajı verdi. Belediye meclisinde aldıkları kararla Cemevleri'nin ibadethane sayılmasını ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadet ve inanç özgürlüğü insanların eşit şartlar altında eşit yurttaş olma temelinden kaynaklanmaktadır. Lütuf değil, hak olarak bu işi görmemiz, kabul etmemiz gerekir" dedi.