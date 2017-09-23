  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Odunpazarı Belediyesi’nden 10 Muharrem İftar Yemeği

» »
Odunpazarı Belediyesi’nden 10 Muharrem İftar Yemeği
Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı'nın 10 Muharrem iftar yemeği düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Aleviler için kutsal olan Muharrem Ayı'nın 10 Muharrem iftar yemeği düzenledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen 10 Muharrem iftar yemeğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İsmail Kılıç, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamer Ali Durur ve davetliler katıldı.

İftar yemeğinde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, onlarla sohbet ederek birliktelik mesajı verdi. Belediye meclisinde aldıkları kararla Cemevleri'nin ibadethane sayılmasını ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Bütün dinlere, bütün inançlara, bütün ibadethanelere aynı şekilde davranmak bizim yasal borcumuzdur. Biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. İbadet ve inanç özgürlüğü insanların eşit şartlar altında eşit yurttaş olma temelinden kaynaklanmaktadır. Lütuf değil, hak olarak bu işi görmemiz, kabul etmemiz gerekir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Allahaısmarladık Cumhuriyet” Çankayalılarla Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Sahaflar 11’inci Kez Beyoğlu’nda Kitapseverlerle Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:08
  • Herakles Lahidi Evinde Sergiye Çıkıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Eldemir Ve Karabıyık’tan İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş’a Ziyaret23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Vali Büyükakın’dan İha’ya Ziyaret23 Eylül 2017 Cumartesi 11:43
  • Başkan Yağcı, Namaz Çıkışı Cemaate Helva Dağıttı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
  • Başkan Yağcı, Tozman Ajansın Açılışına Katıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
  • Kardeş Şehir Giresun Heyeti Muş’ta23 Eylül 2017 Cumartesi 11:28
  • “Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Etkinliği” Yapılacak23 Eylül 2017 Cumartesi 11:23
  • Başkan Yağcı, Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti