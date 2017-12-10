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Odunpazarı Belediyesi’nden Kitap Kurtları İçin Parklara Açık Hava Kütüphanesi

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Odunpazarı Belediyesi’nden Kitap Kurtları İçin Parklara Açık Hava Kütüphanesi
Eskişehir'in ilk, Türkiye'nin ise sayılı açık hava kütüphaneleri Odunpazarı Belediyesi'nin parklarında yer alıyor.

Eskişehir'in ilk, Türkiye'nin ise sayılı açık hava kütüphaneleri Odunpazarı Belediyesi'nin parklarında yer alıyor. Bu parklarda sadece yetişkinler için değil çocuklar için de açık hava kütüphanesi bulunuyor.

Odunpazarı Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda açılışını yaptığı Uğur Mumcu Parkı ve Basın Parkı'nda yer alan ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açık hava kütüphanelerine bir yenisini daha ekledi. Odunpazarı Belediyesi, öğretmenlere hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılışını yaptığı Öğretmenler Parkına açık hava kütüphanesi yerleştirdi.

Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde bulunan Öğretmenler Parkı'nda yer alan açık hava kütüphanesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarını parka götüren ebeveynler, açık hava kütüphanelerinden aldıkları kitapları keyifle okuyor. Çocukları da unutmayan Odunpazarı Belediyesi, Öğretmenler Parkına çocuklar için de açık hava kütüphanesi yerleştirdi. Açık hava kütüphaneleri ile parklar artık sadece oyunların oynandığı, yürüyüşlerin yapılıp, sohbetlerin edildiği mekanlar olmaktan çıktı. Odunpazarı'nda parklar aynı zamanda kitap kurtları için açık hava kütüphanelerinin bulunduğu okuma alanları haline geldi.

Kitap meraklılarının parklarda bulunan açık hava kütüphanelerinden okumak istedikleri kitapları alabildiklerini belirten yetkililer, "Vatandaşlar, istedikleri kitabı alıp okuyor. Parkta okumaya başladığı kitabı evine götürüp okumaya devam ediyor. Kitap bittikten sonra da getirip yerine koyuyor. Odunpazarı Belediyesi kütüphanelerinde görev yapan personeller ise, düzenli olarak kütüphanelerde yer alan kitapların kontrollerini yapıyor. Eksilen kitapların yerine takviyeler yapılıyor. Üstelik vatandaşlar da evlerinde bulunan ve paylaşmak istedikleri kitapları getirip, kütüphaneye bırakabiliyor. Böylece hiç tanımadığınız biri ile kitabınızı paylaşabiliyorsunuz" diye belirtti.

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