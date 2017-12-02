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Odunpazarı’nda Çocuklar Gitar Öğreniyor

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Odunpazarı’nda Çocuklar Gitar Öğreniyor
Odunpazarı Belediyesi "Kadınlar, çocuklar ve gençler" için çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi "Kadınlar, çocuklar ve gençler" için çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, gençlerin sosyalleşmesi ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bağlı 11 Halk Merkezi ve 2 Gençlik Merkezinde çeşitli atölyeler düzenliyor. Bu atölyelerden biri de Gökmeydan Halk Merkezi'nde yer alan Gitar Atölyesi. Her hafta perşembe günleri gerçekleşen Gitar Atölyesine 45 çocuk katılıyor. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen atölyeye katılan çocuklar gitar çalmayı öğreniyor. Gitar sanatının tarihi dönemlerinin de anlatıldığı atölyede, pop gitar metodu, klasik gitar metodu ve diğer teknikler konusunda eğitimler veriliyor.

Gitar Atölyesine katılan çocuklar hem keyifli zaman geçirirken hem de gitar öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

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