Odunpazarı’nda ’Öğretmenler Günü’ Yemeği

Odunpazarı Belediyesi, "Öğretmenler Günü'nü düzenlediği yemekle kutladı.

Odunpazarı Belediyesi, "Öğretmenler Günü'nü düzenlediği yemekle kutladı.

Odunpazarı Belediyesi ile Yenikent sivil toplum örgütlerinin birlikte organize ettiği kutlama yemeğine; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ceyhan, Yenikent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Cahit Doğan, Odunpazarı Kent Konseyi Yenikent Mahalle Meclisi Başkanı Semih Baraş, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda emekli öğretmen ile öğretmen katıldı.

Çifteler Köy Enstitüsü mezunu Ahmet Ertük, Münire Aldemir ve Nurettin Tan'a Başkan Kurt teşekkür plaketi takdim etti. Plaketlerini alan öğretmenler, Odunpazarı Belediyesi'ne kendilerini unutmadığı için teşekkür etti. Ayrıca yemeğe katılan tüm öğretmenlere Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Büstü hediye edildi. Yemekte Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Köy Enstitüleri tarihinin anlatıldığı video izlendi.

Yemekte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Öğretmeneler için ne söylenirse azdır. Saygı, sevgi ve onlara minnet borcumuzu ömür boyu ödeyemeyiz. Ben bir köy çocuğuydum, bugün buralara geldiysem öğretmenlerimizin sayesindedir. Beni eğiten tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Toplum içinde de bize yaşamı, siyaseti, insan olmayı öğrettiniz. O nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."