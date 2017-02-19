Odunpazarında Taşeron İşçiler Nefes Alacak

Odunpazarı Belediyesinde taşeron çalışan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu ve Kamu İşverenleri Sendikası aracılığı olmadan doğrudan sendika ile işveren...

Odunpazarı Belediyesinde taşeron çalışan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu ve Kamu İşverenleri Sendikası aracılığı olmadan doğrudan sendika ile işveren firma arasında Türkiye'deki ilk toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Doğrudan sendika ile işveren firmayı masaya oturtan Başkan Kazım Kurt, taşeron işçilerin daha iyi koşullarda çalışması için önemli adım attı. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 371 üyesi olan Belediye İş Sendikası ile Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Yüklenici Firması ve Odunpazarı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre; işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 300 TL, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde de 200 TL ikramiye verilecek. İşçilerin günlük yevmiyelerinde ise toplam 11,5 TL artış yapılacak.

"Krizlerin bedeli işçilere ödetilmek isteniyor"

Odunpazarı Belediyesinin işçilere her zaman sahip çıktığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, imzalanan bu toplu iş sözleşmesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti. Bu sözleşme ile işçilerin sosyal ve maddi haklarında artış olduğunu dile getiren Başkan Kurt, emeğin en yüce değer olduğunu belirtti. Başkan Kurt, "Dünyada ekonomik krizler bahane edilerek emekçi haklarında geri gidişler dayatılmaktadır. Krizlerin bedeli işçilere ödetilmek istenmektedir. Bugün küresel güçlerin sadece çalışanları değil tüm insanlığa yönelik haksızlıkları her zamankinden daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Tüm bunların karşısında ise işçilerin örgütlenmekten, sendikalı olmaktan başka bir yolu yoktur. Ben bütün işçilere bir kez daha sendikaya üye olmalarını öneriyorum. Belediyemiz, Belediye İş Sendikası ve yüklenici firma arasında imzalanan bu toplu sözleşmenin hatırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de belediyelerin temizlik iş kolunda hizmet veren işçilerin büyük çoğunluğunun sendikalı olmadığını kaydeden Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş ise, "Bu toplu sözleşme ile işçilerin sosyal ve maddi haklarında ciddi anlamda artış var. Belediye İş olarak işçilerin yanında, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a işçilerin yanında olduğu ve işçilerin sendikalı olmasına destek verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.