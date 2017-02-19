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Odunpazarından ‘Arabaşı’ Etkinliği

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Odunpazarından ‘Arabaşı’ Etkinliği
Odunpazarı Belediyesi Eskişehir de ve özellikle Sivrihisar ilçesinde yaygın olarak bilinen "Arabaşı" kültürünün önemine değinmek amacıyla bir etkinlik...

Odunpazarı Belediyesi, kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Eskişehir de ve özellikle Sivrihisar ilçesinde yaygın olarak bilinen "Arabaşı" kültürünün önemine değinmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Belediye yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Sivrihisar Eğitim Vakfı, Sivrihisarlılar Derneği, Günyüzülüler Derneği, Sivrihisarlılar Eğitim Vakfı, Dümrekliler Derneği, İnönülüler Derneği, Sivrihisar Köyler Derneği üyeleri, Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi, Teksan Sanayi Sitesi, EMKO Sanayi Sitesi yöneticileri ile Odunpazarı Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Gülvezir Özdamar öncülüğünde hazırlanan etkinlikte, Sivrihisar yöresinin özel tatlarından olan Arabaşı yutuldu. Su ve unun karışımı sonucunda hazırlanan, özel sos ve tavuk suyu çorbasıyla servis edilen Arabaşı, gelen konuklara hem geçmiş zamandan gelen yemek kültürünü yaşamanın zevkini hem de lezzet dolu dakikalar yaşattı.

Başkan Kurt etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle siz değerli hemşehrilerimize bir sürpriz yaptık. Sivrihisar yöresinin en önemli lezzetlerinden olan Arabaşı'nı Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleştirmek istedik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Odunpazarı Belediyesi olarak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Odunpazarından ‘Arabaşı’ Etkinliği

Odunpazarından ‘Arabaşı’ Etkinliği

Odunpazarından ‘Arabaşı’ Etkinliği

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