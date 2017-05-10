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Odü’ye Gölet

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Odü’ye Gölet
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma...

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu" çalışmalarından Ordu ilinin de nasibini aldığını söyledi.

Ordu'ya yaptıkları yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bu kapsamında sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

DSİ Genel Müdür Acu, Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Ordu'da 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 512 bin 389 kişiye ilave içmesuyu temin edilmesi, 90 adet yerleşim yerinin ve 5 bin 670 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 506.15 MW'a çıkarılması ve 1.6 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretiminin hedeflendiğini belirtti.

Baraj gibi gölet

Özellikle yaklaşık 10 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün kullanma suyunu temin edecek olan Ordu Üniversite Göleti'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Genel Müdür Acu, "Temelden yüksekliği 35.5 metre olan göletin tamamlanması ile birlikte 3 bin dekar alanında taşkın riski azaltılacaktır" dedi.

DSİ Genel Müdür Acu, projede, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) olarak gövdesi projelendirilen Üniversite Göleti'nde, sağ ve sol sahil gövde sıyırma kazıları, sağ ve sol sahil kret ulaşım yolları kazı ve dolgu işlerinin tamamlandığını kaydederek, "GSB (Geleneksel Beton) imalatıyla gövde temel iyileştirmesi tamamlanarak kati projelerde gösterilen SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) proje kotuna gelinmiştir. Diğer taraftan Derivasyon Konduvi betonu tamamlanmış olup, Akarsu Kalıcı Derivasyona çevrildi" diye konuştu.

Acu, şu bilgileri verdi: "Proje kapsamında kısa zamanda SSB gövde imalatına başlanılmasının planlandığını, iş kapsamında, SSB Gövdeli Gölet Gövdesi, Çevirme Seddesi, Enjeksiyon İşleri, Gövde Üstünde Karşıdan Alışlı Kontrolsüz Dolusavak, Enerji Kırıcı Havuz, Derivasyon Konduvisi, Dik Şaft Su Alma Yapısı, Dipsavak, Ayar Vana Odası, Ulaşım Yolları yapılacaktır."

Odü’ye Gölet

Odü’ye Gölet

Odü’ye Gölet

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