Oedaş’tan Elektrik Kesintisi Duyurusu

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Bilecik İl İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Bilecik merkezinde ve Söğüt ilçesinde bakım ve onarım...

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Bilecik İl İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Bilecik merkezinde ve Söğüt ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintilerinin olacağı bilgisi verildi.

OEDAŞ'tan elektrik kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Eylül 2017 Pazar günü, 07.00 ve 12.00 saatleri arasında Bilecik ili Merkezi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan TR 12 numaralı trafonun A ve B çıkışı Enerji Nakil Hattında yeni tesis çalışması yapılacağından belirtilen gün ve saatlerde, Bilecik ili merkez ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Muaveneti İçtimai Sokak, Salkım Sokak, Terakki Sokak, Hilali Ahmet Sokak, Rasimbey Caddesi'nin bir bölümü Mazharbey Sokak'ın bir bölümü, İbrahimbey Caddesinin bir bölümü ile Atatürk Bulvarının bir bölümüne enerji verilemeyecektir."

Yazılı açıklamasının devamında ise elektrik kesintileri hakkında "Ayrıca, 24 Eylül 2017 Pazar günü 09.00-15.00 saatleri arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 100'üncü yıl TR-6, Çiftyıldız TR -9 ve Yıkama Karşısı TR-3 numaralı trafolarda bakım ve onarım çalışması yapılacağından, belirtilen gün ve saatlerde Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan Curabey Caddesi, Orhangazi Caddesi, Yasemin Sokak, Zambak Sokak, Ahi Evran Sokak, Ersoy Sokak, Dereboyu Sokak, 1'inci Küme Evleri, Kibar Sokak, Ayhan Sokak, Dinar Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Giray Sokak Mihalgazi Sokak, Mutlu Sokak, Yakup Maltaş Caddesi, Metristepe Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Kumral Abdal Sokak, Kızılsaray Yolu, Oğuz Kent ve Bozüyük Yolu ile özel trafolu abonelere Çiftyıldız Mermer, Örnek Mermer, Kabeloğlu Mermer, Gökyar Mermer, Ertuğrul Bozkurt ve İstanbullular Orman Ürünlerine enerji verilemeyecektir" diye belirtildi.

Öte yandan, belirtilen gün ve saatte çalışmaların erken bitmesi halinde süre beklenmeksizin enerji verileceği öğrenildi.