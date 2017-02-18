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Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı

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Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı
road rallisinde bazı araçlar takla attı. Sürücüler kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı.

road rallisinde bazı araçlar takla attı. Sürücüler kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı, Fernas Şirketler Grubu ve Ekinata Grand Toprak Otel tarafından desteklenen ve Eksi 36 Spor Kulübü tarafından organize edilen Sarıkamış 4. Kış Oyunları Festivali, dün akşam saatlerinde buz gibi havada Türk halk müziği sanatçısı Zara'nın verdiği konserle başladı. Festival kapsamında bugün de Sarıkamış Cıbıltepe'de off-road rallisinin Sarıkamış Şehitleri ve Sarıçam etap yarışları gerçekleşti. Türkiye'nin farklı yerlerinden ve İran, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen toplam 32 araç sürücüsü yarışa katıldı. Kars Valisi Rahmi Doğa'nın start vermesiyle birlikte 4x4 araçlar, kros motoru ve ATV araçları kar üzerinde birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında bazı araçlar kayarak takla attı. Yaşanan kazaları sürücüler ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan araçlara Kars AFAD ekibi yardım etti. AFAD ekiplerinin kurtardığı araçlar tekrar yarışa devam etti.

4. Kış Festivalinde off-road rallisi renkli görüntülere sahne oldu

Kars Vali Rahmi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan araçlarla şehitler için yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek saygı gezisinin ardından etap yarışlarını başladıklarını söyledi.

Vali Doğan, "Sarıkamış hem Kars hem Türkiye için önemli bir merkez. Bulunduğumuz yer Sarıkamış harekatının yapıldığı 90 bin şehidin verildiği alandan yarışmayı başlatıyoruz. Burada amacımız Sarıkamış'ı Kars'ı bu bölgeyi tanıtmak istiyoruz. Geçen yıllara oranla Sarıkamış'a gelen turist sayısı neredeyse 3 katına çıktı. Otellerin doluluk oranlarından biliyoruz bu bizi sevindiriyor. Umarım heyecanlı güzel iyi bir yarış olur. Ben yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan, yarın sona erecek festivalin son gününde kızak yarışı, snowboard gösterisi, uzaktan kumandalı araç oyunları, karda kaşar yuvarlamaca etkinlikleri ile ödül töreni yapılacak ve akşam saatlerinde de Mahmut Tuncer konseri düzenlenecek.

Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı

Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı

Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı

Off-road Rallisinde Bazı Araçlar Takla Attı

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