Off - Road Tutkunları Galada Bir Araya Geldi

Karadeniz Off-Road Birliği üyeleri düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

Karadeniz Off-Road Birliği üyeleri düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

Safranbolu ilçesinde düzenlenen galaya Safranbolu Kaymakamı Murat Bulancak, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karadeniz Off-Road Birlik Başkanı Ahmet Demir ile, Karabük, Rize, Ordu, Giresun,Bolu, Düzce, Vezirköprü ve Fatsa Off-road kulübü üyeleri katıldı.

Gecede 2016 yılında yapılan Karadeniz mahalli Offroad kupaları sahiplerini bulurken, yarışlara katkı veren kurum ve kuruluşlara da plaket takdim edildi.

Programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, organizasyonun Safranbolu'da yapılmasından dolayı teşekkür ederek, "Bizler Safranbolu olarak turizm kentiyiz ve bunu çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Kültür turizminin yanından kongre turizmini ve yanında da spor turizmini katmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Kardoff farkındalık yaparak, Türkiye ve Karadeniz şampiyonunun önemli etaplarını burada gerçekleştiriyor" dedi.