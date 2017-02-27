Oftso’dan 5 Yıldızlı Hizmete Devam

Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan...

Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan "Akreditasyon Sistemi'ne yönelik 4. 6. ve 9. dönem oda ve borsaların yer aldığı belge yenilme sertifika törenine katılarak akreditasyonunu yeniledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen törene beraberinde OFTSO Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü, Başkan Yardımcısı Ali Sarıalioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Bulut, Olcay Saral, Meclis üyeleri Sabahattin Ağırman, İrfan Saral ve Ergün Sümer ile Genel Sekreter Murat Zırıh ile birlikte 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'ne katılan OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, oda olarak kendilerini geliştirmeye devam etmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Saral "26 oda ve borsa daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandılar. Ayıca odamızın da içinde olduğu 54 oda ve borsa akreditasyonunu yeniledi. 2014 yılından bu yana kendimizi sürekli geliştirdik ve dönüştürdük. Göreve geldiğimiz günden itibaren "takip eden" değil, "yönlendiren', "yol açan" olmayı amaçladık. Akreditasyon sistemi hizmet kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu belge, Londra'da, Paris'te, Berlin'de oda/borsa üyeleri hangi hizmeti alıyorsa, bizim odamızda da üyelerimizin aynı kalitede hizmet alacağının garantisidir. Her ne kadar akredite belgesine sahip olmak önemli olsa da, asıl önemli olan bu belgenin gerekliliklerini yaşatabilmek ve geliştirebilmektir. İlçemize, tüccarımıza hayırlı olsun. İnşallah aynı vizyonla çalışmaya devam ederek seviyemizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.