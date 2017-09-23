Ogan Han’dan Türkü Gecesi

Sanatçı Ogan Han, "Yöresel Türkülerimiz" isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof.

Sanatçı Ogan Han, "Yöresel Türkülerimiz" isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kültür Bakanlığı Halk Dansları, Halk Kültürünü Araştırma Bölümü'nde çalışıp, Ankara Radyosu Genç Korosu'nda görev yaptığı dönemde, Türkiye'nin birçok yerinde sahne alan sanatçı, konserinde Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini yansıtan eserlere yer verdi. Yeditepe Üniversitesi'nde Performans ve Sahne Sanatları Topluluğu'nda gösteri yazıp yöneten, solist olarak birçok müzikale imza atan Ogan Han, halk müziğinin dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi. Ogan Han, hikayesini anlatıp daha sonra seslendirdiği uzun havalarla, dinleyicileri etkiledi.