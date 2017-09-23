  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Ogan Han’dan Türkü Gecesi

» »
Ogan Han’dan Türkü Gecesi
Sanatçı Ogan Han, "Yöresel Türkülerimiz" isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof.

Sanatçı Ogan Han, "Yöresel Türkülerimiz" isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kültür Bakanlığı Halk Dansları, Halk Kültürünü Araştırma Bölümü'nde çalışıp, Ankara Radyosu Genç Korosu'nda görev yaptığı dönemde, Türkiye'nin birçok yerinde sahne alan sanatçı, konserinde Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini yansıtan eserlere yer verdi. Yeditepe Üniversitesi'nde Performans ve Sahne Sanatları Topluluğu'nda gösteri yazıp yöneten, solist olarak birçok müzikale imza atan Ogan Han, halk müziğinin dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi. Ogan Han, hikayesini anlatıp daha sonra seslendirdiği uzun havalarla, dinleyicileri etkiledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Mahmudiye İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:03
  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan:23 Eylül 2017 Cumartesi 12:53
  • Emniyet Müdürü Öztürk: "Sürücülerimizi Bilinçli Olmaya Davet Ediyorum"23 Eylül 2017 Cumartesi 12:33
  • Paris’te 40 Ülke Gastronomi Bayramı’nda Mutfağını Tanıtıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 12:28
  • Odunpazarı’ndan ‘Birlik Ve Beraberlik’ Toplantısı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:23
  • Kitap Okumayı Teşvik Etmek İçin Konser Düzenlendi23 Eylül 2017 Cumartesi 12:23
  • Odunpazarı Belediyesi’nden 10 Muharrem İftar Yemeği23 Eylül 2017 Cumartesi 12:18
  • Bilecikspor’dan Başkan Yağcı’ya Teşekkür23 Eylül 2017 Cumartesi 12:18
  • Sanko Sanat Galerisinde Sergi23 Eylül 2017 Cumartesi 12:18
  • “Allahaısmarladık Cumhuriyet” Çankayalılarla Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti