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Oğlu için yaptığı 'model uçakları' yurt dışına satıyor

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Oğlu için yaptığı 'model uçakları' yurt dışına satıyor
Samsun'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Cihan Alsoy, oğluna aldığı ve kırılan parçasını tamir etmek için uzaktan kumandalı model uçak yapımını öğrendi ve imal ettiği model uçaklardan bazılarını yurt dışına sattı

Oğluna yaklaşık 4 yıl önce uzaktan kumandalı model uçak alan 52 yaşındaki Cihan Alsoy, uçururken düşen kanadı kırılan uçağı tamir edebilmek için internette araştırma yaptı. Araştırmalarında tamirle ilgili bilgiler edinen Alsoy'un model uçak yapımı da ilgisini çekti. Evinin bodrum katını atölye haline getiren Alsoy, oğlu için çeşitli tip ve ebatlarda model uçaklar yaptı.

ZAMANLA KENDİNİ GELİŞTİRDİ
Yaptığı model uçakları sosyal medyada paylaşan Alsoy'a zamanla siparişler gelmeye başladı. Alsoy, talep üzerine yaptığı model uçaklardan bazılarını yurt dışına gönderdi. Alsoy, vakit geçirmek ve oğlunun havacılık sevgisini ilerletmek amacıyla başladığı model uçak yapımında kendisini geliştirdiğini söyledi. Zamanla her model ve ebatta uzaktan kumandalı model uçaklar ile drone yapar hale geldiğini dile getiren Alsoy, ahşap ve hafif plastik malzemeden elektrikli ve benzinli model uçaklar geliştirdiğini belirtti.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR
Boş zamanlarında yaptığı model uçakları havacılıkla ilgili sosyal medya sitelerinde paylaştığını aktaran Alsoy, şöyle devam etti: "Hem Türkiye'den hem de Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Fas, Suudi Arabistan gibi ülkelerden model uçak talebinde bulunanlar oldu. Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir'e gönderdim. Model uçaklara çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösterdi. Uçaklar, özelliklerine göre 50 kilometre uzağa kadar gidebiliyor." 

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Alsoy, hobi amaçlı olarak yaptığı uçakların maliyetinin 500 liradan başladığını, modeli ve ebadına göre 8 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydetti.

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Evinde oğluna yaptığı 30 civarında model uçak bulunduğunu anlatan Alsoy, "Arkadaşlarımın çocukları ile öğrencilere de model uçak yapımını öğretiyorum. Yaptığımız model uçakları birlikte uçuruyoruz" dedi.

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