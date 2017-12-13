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Oğlu Tır Altında Kalan Doktorun Acı Feryadı

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Oğlu Tır Altında Kalan Doktorun Acı Feryadı
Denizli'de 27 yaşındaki genç, seyir halindeki otomobilden atladı. Tırın altında kalarak ölen gencin doktor olan babası, "Herkese yardım ettim, sahip çıktım,...

Denizli'de 27 yaşındaki genç, seyir halindeki otomobilden atladı. Tırın altında kalarak ölen gencin doktor olan babası, "Herkese yardım ettim, sahip çıktım, oğluma sahip çıkamadım" diyerek feryat etti.

Olay, akşam saat 21.30 sularında Denizli'nin Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da psikolojik tedavi gören Cem Baran Doğan (27), yakını olan Hasan B. idaresindeki 20 DR 119 plakalı otomobille Denizli'ye seyir halindeyken Gürlek Mahallesi girişinde araçtan atladı. Doğan, yine aynı yönde seyir halinde olan Sadık A. yönetimindeki 20 DG 406 plakalı tırın altında kaldı. Yaklaşık 20 metre tırın altında sürüklenen genç feci şekilde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, Denizli yönündeki trafik tek şeritten sağlandı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Babası olay yerinde gözyaşı dökerek, ağıt yaktı

Olay yerine gelen gencin doktor ve özel bir fizik tedavi kliniği sahibi olan babası Hasan Doğan, "Herkese yardım ettim, sahip çıktım, oğluma sahip çıkamadım" diyerek feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Gencin yoldayken birkaç kez arabadan inmek istediği ancak yanındaki akrabası tarafından engellendiği, araçtan inmeden önce de babasını telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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