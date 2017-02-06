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Oğluna İş Vaadiyle Dolandırıldı

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Oğluna İş Vaadiyle Dolandırıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan bir kadın, "Oğlunu kadrolu bir işe sokacağım" diye vaatte bulunan dolandırıcıya 3 bin 200 lirasını kaptırdığını...

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan bir kadın, "Oğlunu kadrolu bir işe sokacağım" diye vaatte bulunan dolandırıcıya 3 bin 200 lirasını kaptırdığını iddia etti.

Arkadaşları vasıtasıyla İzmir'de yaşadığı öğrenilen M.S. adlı şahıs ile tanışan 40 yaşındaki Songül Ekinler, üniversite mezunu oğlunun kadrolu bir işe girme heyecanıyla dolandırıcının verdiği hesap numarasına 3 bin 200 lira yatırdı. Oğlu bir işe girmeyen, yatırdığı parası da geri gelmeyen Ekinler, "Aylardır oyalanıyorum. İzmir'de yaşayan bu şahıs benim devlet içerisinde elim kolum uzun diyerek beni kandırdı, birkaç kez verdiği hesap numarasına dosya ve harç paraları adı altında para istedi. Ben de oğlum güzel bir işe girecek umuduyla istediği miktarları yatırdım. Eşimden ayrıyım ve elimdeki para ile ev aldım. Dolandırıcıya verdiğim parayı da sağdan soldan borç buldum. M.S. adlı şahsın eşine ait olan telefonu da buldum, durumumu ona da anlattım ancak o da belli bir zaman sonra telefonlarıma bakmadı. Şimdi yetkililerden giden paramın geri dönmesini, dolandırıcı şahsın da yargılanmasını istiyorum. Televizyonlardan sürekli dolandırılanları izleyince bu iş nasıl oluyor diye hayrete düşüyordum, şimdi benim başıma geldi. Hata yaptığımı kabul ediyorum, insanların da her söylenene inanmamaları tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Her gün para gönderdiği şahıs ile yaptığı whatsapp görüşmelerine bakan Songül Ekinler yetkililerden yardım istedi.

Oğluna İş Vaadiyle Dolandırıldı

Oğluna İş Vaadiyle Dolandırıldı

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