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Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak

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Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak
Sarıgöl Dindarlı Mahallesinde yaşayan hayırsever çiftçi 61 yaşındaki Ahmet Gök, sekiz yıl önce bir iş kazasında vefat eden oğlu İrfan Gök'ün adını...

Sarıgöl Dindarlı Mahallesinde yaşayan hayırsever çiftçi 61 yaşındaki Ahmet Gök, sekiz yıl önce bir iş kazasında vefat eden oğlu İrfan Gök'ün adını yaptıracağı sağlık evinde yaşatacak.

Hayırsever çiftçi Ahmet Gök 8 yıl önce vefat eden oğlu İrfan Gök anısına iki katlı sağlık evi yaptırmak için Sarıgöl Kaymakamlığında protokol imzaladı.

Sarıgöl Kaymakamlık makamında düzenlenen imza törenine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Toplum sağlığı Merkezi Dr. Erdal Görkem Gavcar, Dindarlı Mahalle Muhtarı Mustafa Gencelli, Hayırsever Ahmet Gök katıldı.

Bir yıl içinde tamamlanacak olan Dindarlı Mahallesi İrfan Gök Sağlık Evinin hayırsever tarafından yapılacak olmasının sevindirici olduğunu belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Dindarlı Mahallemizde hayırsever Ahmet Gök tarafından yapılacak olan ve vefat eden oğlunun adının verileceği sağlık evi iki katlı olacak. İlk katta hizmet binası, ikici kat lojman olarak tamamlanacak. Bina 224 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Hayırseverimizi kutluyorum. Mahallesine önemli bir eser kazandıracak." dedi.

Hayırsever çiftçi Ahmet Gök ise duygularını şöyle dile getirdi: "Arsanın bulunduğu alan babam İbrahim Gök'ten bana kaldı. Oğlum İrfan Gök, sekiz yıl önce iş kazasında hayatını kaybetti. Adının yaşatılması için Mahalle Muhtarım Mustafa Gencelli ve akrabam olan Şaban Mintaş bana oğlumun adının yaşatılması için sağlık evi yaptırmam da etken oldu. Oğlumun adı yaşatılacak ya bu bana yeter."

Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak

Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak

Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak

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