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Oğlunun biri "Alex" diğeri "Musa Sow"

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Oğlunun biri "Alex" diğeri "Musa Sow"
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Adnan Orçan, çocuklarından birinin adını "Hanifi Alex", diğerinin adını ise "Musa Sow" koydu

Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde internet kafe işleten biri kız 3 çocuk babası Adnan Orçan (30), çocukluğundan bugüne Fenerbahçe aşığı bir taraftar. Fenerbahçe'yi eşinden bile daha çok sevdiğini söyleyen Orçan, 3 yaşındaki çocuğuna "Hanifi Alex", 3 aylık oğluna da "Musa Sow" adını koydu.

Fenerbahçe tutkusunun çocukluktan gelen bir aşk olduğunu ifade eden Adnan Orçan, "Bu yaşıma kadar Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim. Fenerbahçe'nin bütün maçları bizim için önemlidir. Yendiği zaman o gün bizim için bayram havasındadır, ama yenildiğimiz zaman o hafta boyunca bizim için ölümle zulüm arasında geçer. Televizyon izlemeyiz, sosyal medya hesaplarını kapatırız" dedi.

"Alex hayranıyım"
Fenerbahçeli bütün futbolcuları sevdiğini ancak Brezilyalı efsane Alex'in yerinin ayrı olduğunu ve kendisine büyük hayranlık duyduğunu anlatan Orçan, "Top onun ayağına geldiği zaman ayrı bir heyecanlanıyorum. İstanbul'a maça gittiğimde tercümanı Samet Güzel'e de söylemiştim benim eğer bir gün oğlum olursa adını Alex koyacağım diye. Zaten herkese de aşılamıştım bir oğlum olursa adı Alex diye. Golleri ile sempatikliği ile Moussa Sow sevgisi ruhumuza işledi onuda ailecek çok seviyoruz. Bu yüzden ikinci oğlumun adını da Musa Sow koydum. Üçüncü oğlum olursa onun adı da hazır, onun adı da "Lens" olacak buradan Lens'e de duyurulur" diye konuştu.

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