Oğlunun Darp Ettiği İddia Edilen Anne Konuştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde para isteyen oğlunun kendisini darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktığı anne konuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde para isteyen oğlunun kendisini darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktığı anne konuştu. Anne, "Oğlum bana asla vurmaz" diye konuştu.

Zonguldak'ta dün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya tutuksuz sanık A.B., SEGBİS üzerinden katılırken annesi Fatime B. ise duruşmaya katılmadı. Annesi Fatime B.'yi, istediği parayı vermemesi üzerine darp ettiği iddia edilen A.B., suçlamaları kabul etmedi.

İşsiz olduğu için İstanbul'a gitmek için annesinden para istediğini ifade eden A.B., "üst soya karşı yaralama" suçu işlediği gerekçesiyle 150 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ise para cezasına çevrilerek, 3 bin lira para cezası verildi. A.B.'nin sabıkasız olması ve daha önce suç işlememiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Oğlum bana asla vurmaz"

Mahkeme sonrası İHA'ya konuşan anne Fatime B., oğlunun kendisine vurmadığını söyledi. Mahkemede de oğlunun kendisini darp etmediğini söyleyen anne Fatime B., oğlu A.B. ile sıklıkla görüştüklerini anlattı. Anne Fatime B., "Omuzuma vurma yok, dövüş yok. Mahkemede de asla çocuğum bana vurmadı dedim. Ben çocuğumu seviyorum dedim. Oğlum beni sürekli arar. Bugün yine mahkemeden sonra görüştük. Günde en az üç kez görüşüyoruz. Bana mahkeme sonucunu söyledi. "Anne boşver. Herşeyin üstesinden geliriz" dedi. Bir sorun yok. Dövüş yok. Omuz atma yok. Her ay bize bin lira para gönderiyor. Oğlum bana asla vurmaz. Ben onları gece kalkıp çorba pişirip de büyüttüm. Bana asla vurmaz" diye konuştu.

Baba, "Oğlum her ay bize para gönderiyor"

Baba Nevzat B. ise olayın yaklaşık 2 yıl önce meydana geldiğini anlattı. Baba Nevzat B., "Bundan yaklaşık iki yıl öncesiydi. İstanbul'dan gelmiş. Eve geldi. Bana demez o her zaman annesine söyler. Annesinden harçlık istemiş. O da babandan iste demiş. Ben de "Oğlum sana ne kadar lazım" deyince o da "Ne verirsen ver baba" diye konuştu. Ben de çıkartıp 250 lira para verdim. O gece gitmedi. Bir gün sonra İstanbul'a gitti. Burada kamu davası açmışlar. Bir kez mahkemeye de girdik. Aynı söylediğim şeyi orada da söyledim. Başka bir şey yok. Annesinin üzerine yürüdüğünü ve omzuna vurduğunu oğlumun eşi yazdırmış sonradan. Zaten bu dava bu kadar sürmeyecekti. Ondan sonra devam etti. Bu mahkemelik de olmazdı. Her gün iki kez telefon eder. Oğlum her ay bin lira para gönderiyor. Eşiyle boşanma davası var. O yüzden avukat tuttuk. Onun masrafları için de para gönderiyor. Boşanma aşamasındalar" diye ifade etti.