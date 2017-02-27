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Oğlunun Gözünden Dursun Akçam, Buca’da Anıldı

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Oğlunun Gözünden Dursun Akçam, Buca’da Anıldı
Buca Belediyesi'nin edebiyattan siyasete, tarihe damgasını vurmuş ünlü kimliklerin hatıralarını bugüne taşıyan "Babalar ve Oğulları" söyleşilerinin...

Buca Belediyesi'nin edebiyattan siyasete, tarihe damgasını vurmuş ünlü kimliklerin hatıralarını bugüne taşıyan "Babalar ve Oğulları" söyleşilerinin bu haftaki konuğu öykü ve romanlarıyla ünlü yazar Dursun Akçam'ın oğlu Alper Akçam oldu. Kafdağı'nın ardı, Kanlıdere'nin Kurtları ve Maral gibi birbirinden değerli romanlarıyla Türk edebiyatına damgasını vuran Dursun Akçam'ın anı ve hatıralarını oğlu Alper Akçam'dan dinleyen Bucalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Buca Belediyesi'nin Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (Bbksm) de düzenlediği "Babalar ve Oğulları" söyleşilerinde bu hafta Cilavuz Köy Enstitüsü çıkışlı yazar, öğretmen ve politik mücadele insanı Dursun Akçam'ın kendisi gibi yazar oğlu Alper Akçam konuk oldu.

Moderatörlüğünü gazeteci Mazlum Vesek'in yaptığı söyleşide Dursun Akçam'ın mücadelesiileköyden kente göç, ezilen insanlar, işçiler, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliği irdelediği eserleri oğlu Alper Akçam'ın hatıralarıyla harmanlanarak Bucalılarla paylaşıldı.

Tıp okuyup doktor olmasına rağmen yıllar içinde babasından kanına karışan edebiyat sevdasının kendisini de yazarlığa yönlendirdiğini söyleyen Alper Akçam, Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sonunda babasının ve kendisinin kitaplarını imzalayarak ücretsiz dağıttı.

Oğlunun Gözünden Dursun Akçam, Buca’da Anıldı

Oğlunun Gözünden Dursun Akçam, Buca’da Anıldı

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