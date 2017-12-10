Öğrenci İşi Fantastik Dizi ‘Yükseliş’in Ön Gösterimi Yapıldı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan dizi ekibinin çektiği, "Yükseliş" adını verdikleri...

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan dizi ekibinin çektiği, "Yükseliş" adını verdikleri fantastik internet dizisinin ilk bölüm ön gösterimi Atatürk Üniversitesi Mavi salonda düzenlenen gece ile yayınlandı.

Dizinin gösterimi yapıldıktan sonra diziyi çok beğendiğini dile getiren Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu "Biz onurlanıyoruz, gururlanıyoruz bizden aldıkları dersler, birikimler bunları birde arkadaşlık ortamında birleştirerek böyle bir şeye cesaret etmeleri hakikaten güzel bir şey. Cesaretlerini farklı yönlerden de değerlendirirsek; dizi yapmaları ayrı bir cesaret çünkü devamlılık isteyen bir şey, dizinin yanında birde fantastik öğelerle bezenmiş film yapmaları ayrı bir cesaret. Kabiliyetlerini, yeteneklerini, öğrendiklerini deneyimledikleri bir alan. Benim beklentilerimin üzerinde bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Film yapmak kolay bir iş değil; bir araya gelmek, emek yoğun, çalışmayı ön plana çıkartmak, sermaye yoğun. Ekibi az çok bildiğim kadarıyla birinci sınıf öğrencisinde dördüncü sınıf öğrencisine kadar dağılmış bir şekilde bu da güzel bir şey genelde küçük bir projede biz yetişkinler olarak bir araya getirmekte zorlanıyoruz bu öğrenci koşullarında bunu yapmaları güzel. Bence son derece güzel ve takdire şayan" dedi.

Öte yandan film gösterimi sonrasında Yükseliş dizisi yönetmeni Engin Dinçer, "Diziye proje kapsamında başlayalı 1.5 sene öncesine dayanıyor. Ben hikâyesini yazmaya başladım. Sonra film yapım sürecine dönüşmeye başladı. Bunu dönüştürürken doğu ilinde çektiğimizi gerçeğinin unutmamamız gerekiyordu. Samet hocayla çekerim dedim aradım konuştuk o da kabul etti ardından yapım sürecine başladık" diye konuştu.

Yükseliş Dizisi 2.Yönetmeni Samet Aydın, "Biz hepimiz öğrenciyiz Atatürk üniversitesi öğrencileri olarak bu işe başladık. Bizim isteğimiz Türkiye'de öğrenciler neden bir fantastik dizi çekemesinler biz bu algıyı kırmaya çalıştık. Aynı zamanda Erzurum'da neden fantastik bir dizi çekilmesin bunları kırmak istedik. Şuanda bunu başardığımızı düşünüyorum. Erzurum'da dondurucu bir soğuk var ve sabah o dondurucu soğukla beraber arkadaşlarla beraber çıkarız ve hiçbir şekilde maddiyat gözetmeden gönüllü olarak işimize başlarız. 12 bölüm çekmeyi planlıyoruz. 6. Bölümde sezon finali yapayı düşünüyoruz. Gelen talebe göre de bölünün üzerine çıkabiliriz" açıklamalarında bulundu.

Geceye İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve basın mensupları katıldı.