Öğrenci Meclisi'ne nasihat

İl Milli Eğitim Müdürü Esen'in önderliğinde kahvaltıda buluşan Öğrenci Meclis Başkanları, Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. İl Müdürü Esen, "Sizlere yarınları emanet etmek isteyen değerli büyüklerinizin güvenini boşa çıkarmayın" dedi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Öğrenci Meclis Başkanları ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıdan sonra 3. Karadeniz Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Esen, "Geleceğimizi emin ellere bırakmak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Eğitimi daha kaliteli hala getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

HER ZAMAN SİZİNLEYİZ

İl Müdür Esen, "Bu istişare toplantımızı kahvaltı olarak yaptık ve çok faydalı bir toplantı oldu. Benim için öğrenci meclisi çok önemli sizlere ne kadar kaliteli eğitim ve imkan verirsek o kadar başarılı oluruz. Size önem veriyorum ve sürekli irtibatta olacağız. Eğitimin gerçek sahipleri olan siz öğrencilerin gözünden bakmaya, sizleri anlamaya çalıştığını her zaman öğrencilerin yanında olacağım" diye konuştu.

KAYNAŞMA ORTAMI OLUYOR

Samsun Öğrenci Meclis Başkanı Oğuzhan Karakuş ise, "Öncelikle siz değerli okul başkanlarımın desteğini alarak İl öğrenci meclis başkanlığı görevine layık görüldüm. Tüm ilçe başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Samsun'daki öğrenciler için birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararı aldık. Bu yüzden İl Müdürümüz bizleri kırmayarak bu kahvaltı ortamını tertip edilmesini sağladı. Bizler bu organizasyonlarla birlikte daha da çok kaynaşacağız ve da verimli işler ortaya çıkaracağız" dedi.

Öğrenci Meclis Başkanı Karakuş, "Bizlere duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, yarının güçlü sesleri olacağız. Güzel yerlere gelerek, vatanımıza, milletimize hayırlı işlerde bulunacağız" dedi.