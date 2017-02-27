  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Öğrenci Meclisi'ne nasihat

»
Öğrenci Meclisi'ne nasihat
İl Milli Eğitim Müdürü Esen'in önderliğinde kahvaltıda buluşan Öğrenci Meclis Başkanları, Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. İl Müdürü Esen, "Sizlere yarınları emanet etmek isteyen değerli büyüklerinizin güvenini boşa çıkarmayın" dedi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Öğrenci Meclis Başkanları ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıdan  sonra 3. Karadeniz Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Esen, "Geleceğimizi emin ellere bırakmak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Eğitimi daha kaliteli hala getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

HER ZAMAN SİZİNLEYİZ
İl Müdür Esen, "Bu istişare toplantımızı kahvaltı olarak yaptık ve çok faydalı bir toplantı oldu. Benim için öğrenci meclisi çok önemli sizlere ne kadar kaliteli eğitim ve imkan verirsek o kadar başarılı oluruz. Size önem veriyorum ve sürekli irtibatta olacağız. Eğitimin gerçek sahipleri olan siz öğrencilerin gözünden bakmaya, sizleri anlamaya çalıştığını her zaman öğrencilerin yanında olacağım" diye konuştu.

meb-ogrenci2.jpg

KAYNAŞMA ORTAMI OLUYOR
Samsun Öğrenci Meclis Başkanı Oğuzhan Karakuş ise, "Öncelikle siz değerli okul başkanlarımın desteğini alarak İl öğrenci meclis başkanlığı görevine layık görüldüm. Tüm ilçe başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Samsun'daki öğrenciler için birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararı aldık. Bu yüzden İl Müdürümüz bizleri kırmayarak bu kahvaltı ortamını tertip edilmesini sağladı. Bizler bu organizasyonlarla birlikte daha da çok kaynaşacağız ve da verimli işler ortaya çıkaracağız" dedi.

Öğrenci Meclis Başkanı Karakuş, "Bizlere duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, yarının güçlü sesleri olacağız. Güzel yerlere gelerek, vatanımıza, milletimize hayırlı işlerde bulunacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu23 Şubat 2017 Perşembe 18:05
  • Meslek atölyesinde eğlenceli eğitim22 Şubat 2017 Çarşamba 19:07
  • 'Bu cennet vatana ancak hizmet edilir'22 Şubat 2017 Çarşamba 18:24
  • 'Engelliyiz ama önce insanız'21 Şubat 2017 Salı 18:28
  • İstenilen her alanda kurs açmaya hazırız21 Şubat 2017 Salı 18:10
  • Geleceğin matbaacıları Almanya'da20 Şubat 2017 Pazartesi 22:13
  • Canik'ten Zile'ye atanan müdüre veda yemeği20 Şubat 2017 Pazartesi 00:15
  • Yunus Emre Bilgi Evi'nin temeline ilk beton döküldü19 Şubat 2017 Pazar 23:35
  • Görme engellilerin sorunlarını öğrendiler19 Şubat 2017 Pazar 23:33
  • Büyükşehir hatasından vazgeçmeli17 Şubat 2017 Cuma 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti