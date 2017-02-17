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Öğrenci Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Öğrenci Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Bolu'da bir otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu'da bir otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Selahattin Çelen idaresindeki 14 S 0479 plakalı içi boş olan öğrenci servisi ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda seyreden Tuncay Aydın idaresindeki 14 BE 232 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Aydın ve beraberindeki Dolunay Çolak ile servis şoförü Selahattin Çelen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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