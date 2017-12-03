Öğrenci servisleri denetlendi

Salıpazarı İlçe Jandarma Konutanlığı'na bağlı trafik timi Salıpazarı-Konakören yolu üzerindeki öğrenci servis minibüslerine yönelik denetim başlattı. Jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı.
Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıpını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere araca inip binerken dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu. Jandarmanın eğitim öğretim yılı boyunca farklı güzergahlarda denetimlerinin sıklıkla devam edeceği belirtildi.
Canberk ÇONKOR
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